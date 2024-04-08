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41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Fatih Mahallesi Öngelen Sokak’taki 2 katlı binanın 2’nci katında yaşayan 41 yaşındaki Selda D. evinde hareketsiz şekilde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Selda D.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve evde çalışma gerçekleştirdi.
Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından Selda D.’nin cansız bedeni Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Selda D.’nin sebebi otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak.

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