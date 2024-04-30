Yol kenarında yemek yiyen şoförlerin arasına TIR daldı: 5 yaralı

Kaza, E-5 karayolu İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. TIR, yağışlı havanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına park ettikleri araçlarının yanında yemek yiyen TIR şoförlerinin arasına daldı. Kazada 5 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İskenderun ve Dörtyol Devlet Hastanelerine sevk edildi.