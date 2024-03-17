45 bıçak darbeli Roman havası cinayeti: Sanığa indirimli 15 yıl hapis

“KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTEDİM”



Ertürk, olayın şoku ile kaçmaya çalıştığı sırada arkasına dönüp baktığında İbrahim Avdın’ı hareketsiz halde yerde yatarken gördüğünü ve pişmanlık duyduğunu söyleyerek, “İbrahim’i yerde görünce ‘Ben nasıl bunu yaptım?’ diyerek boynuma bıçak salladım ve intihar etmek istedim.” diye konuştu.



İbrahim Avdın’ın babası Halil İbrahim Avdın ise duruşmadaki ifadesinde, “Olayı görmedim ama oğlum hayatını kaybetti. Şikayetçiyim.” dedi.



Yücel Ertürk’ün avukatı Hakan Gündoğdu ise müvekkili Yücel Ertürk’e karşı ilk haksız eylemin, maktul İbrahim Avdın tarafından yapıldığını belirterek, “Müvekkilim aşağıya arkadaşları ile indikten sonra, İbrahim Avdın ve Hakan K. isimli şahıs, müvekkilimi darbetmişlerdir. İbrahim Avdın ilk olarak içki şişesini müvekkilime fırlatmış ve yaralamıştır. Müvekkilim onların elinden kaçmaya çalışmış ve olay anında, olayın şoku ile eline geçirdiği bıçakla, kendini korumak istemiştir. Bu hususlar dikkate alınarak, Yücel Ertürk hakkında ‘haksız tahrik’ hükümlerinden indirim yapılması gerekmektedir” dedi.



15 YIL HAPİS



Mahkeme heyeti tutuklu sanığa kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezası verdi.



Ertürk’ün yaralanması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, verilecek cezanın sanığın sosyal ilişkileri ve geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alarak cezayı 15 yıla indirip, tutukluluk halinin devamına hükmetti.