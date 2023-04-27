45 bin öğretmen atama tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? (2023 MEB öğretmen atama takvimi

45 bin öğretmen atama takvimi, MEB tarafından yayımlanan atama takvimi sonrasında belli oldu. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler atama tercihlerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 45 bin öğretmen atama tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak?
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 öğretmenlik atama takvimi sonrasında, tercih tarihleri belli oldu.
Buna göre; Adayların atama tercihleri 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri vermişti;
"45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."