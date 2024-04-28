Hızlı trenle Yozgat'a 276 bin yolcu geldi

Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı birbirine bağlayan ve 4 Mayıs'ta yolcularını İstanbul'a ulaştıracak Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın Yozgat'ın gelişimine önemli katkı sunması bekleniyor.



26 Nisan 2023'te hizmete açılan ve 27 Nisan'da ilk yolcu taşımasına başlayan Ankara-Sivas YHT Hattı'nı kullanarak, bir yılda 276 bin kişi Yozgat'a geliş gidiş yaptı.



Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat-Ankara arasında yolculuk süresinin hızlı trenle 1 saat 26 dakikaya düştüğünü söyledi.



Hattın hizmete açılışının birinci yılını doldurduğunu ifade eden Özkan, "Sayın Bakanımızla birlikte Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının açılışı yapıldı. Yine Yerköy istasyonunun açılış hazırlıkları da devam ediyor. İnşallah haziran ayı içerisinde Yerköy istasyonumuz da devreye girdiğinde inanıyorum ki yolcu sayısı gidiş geliş 500 bine ulaşacak. Yozgat tamamen bir ticaret ve turizm kenti haline dönüşecek." dedi.



Özkan, yakın zamanda İstanbul seferlerine de başlanacağını, bu süreçte hem Yozgat'la gönül bağı olan insanlar hem de Yozgatlı olup İstanbul'da, Ankara'da bulunan insanlar için bir fırsat oluşacağını anlatarak, "İnşallah ulaşım imkanlarıyla birlikte Yozgat'ımız 8 il olan komşuluğuyla aynı zamanda gönüllerin kesiştiği bir nokta haline gelecek. Hayalimizde kültür turizmiyle, doğa turizmiyle, ticaret turizmiyle yoluna devam eden bir Yozgat var. İnşallah bu güzelliklerle birlikte yol almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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