Silah kaçakçılığı suçundan aranan şüpheli yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde silah kaçakçılığı suçundan aranan ve 12 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Silah kaçakçılığı suçundan aranan şüpheli yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla koordineli operasyon gerçekleştirildi.

Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi'nde “İzinsiz Olarak Ateşli ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme, Satma” suçlarından aranan ve hakkında toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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