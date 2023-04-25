45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

45 bin öğretmen ataması için tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce sözlü sınav sonuçları açıklanan 45 bin öğretmen atamasının, mayıs ayında yapılacağını açıkladı. Böylelikle sözleşmeliden memur statüsüne geçen öğretmen sayısı 93 bin 272 olacak. Yapılan açıklamanın ardından öğretmen atama takvimi için tarihlerde netleşmiş oldu.Peki, 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;



"Eğitim alt yapımızı bütçesiyle, dersliğiyle, personeliyle güçlendirerek ülkemizi bu anlamda da Türkiye Yüzyılı'na hazırladık. Öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı.

Başöğretmen ve uzman öğretmen unvanını alan öğretmenlerimiz, diğer haklar ile birlikte mali avantajlardan da yararlanmaya başladı.



Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz. Sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum.

Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar sonuna kadar açıktır."