5,5 yıl sonra kalp nakli olan Elisa’dan acı haber

Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi’nde kalp rahatsızlığı nedeniyle 5,5 yıldır aralıklarla tedavi gören Esila Tüfekçi, durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık 1 ay önce kalp ve solunum desteği sağlayan ECMO cihazına bağlandı.



Yıllardır nakil bekleyen Tüfekçi için dün Adana’dan müjdeli haber geldi.



Adana’dan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ambulans uçakla getirilen kalp, dün Esila’ya nakledildi.



9,5 saat süren operasyonla gerçekleşen nakilin ardından Esila’nın durumunun ağır ve 48 saatlik sürenin çok önemli olduğu belirtildi.



Esila, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.