5,5 yıl sonra kalp nakli olan Elisa’dan acı haber

Ankara’da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve 5,5 yıllık bekleyişin ardından dün kalp nakli olan 16 yaşındaki Elisa Tüfekçi, bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Genç Elisa’dan geriye geçen yıl hastanede yatarken organ bağışına dikkat çekmek için çizdiği resim kaldı.

5,5 yıl sonra kalp nakli olan Elisa’dan acı haber

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Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi’nde kalp rahatsızlığı nedeniyle 5,5 yıldır aralıklarla tedavi gören Esila Tüfekçi, durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık 1 ay önce kalp ve solunum desteği sağlayan ECMO cihazına bağlandı.

Yıllardır nakil bekleyen Tüfekçi için dün Adana’dan müjdeli haber geldi.

Adana’dan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ambulans uçakla getirilen kalp, dün Esila’ya nakledildi.

9,5 saat süren operasyonla gerçekleşen nakilin ardından Esila’nın durumunun ağır ve 48 saatlik sürenin çok önemli olduğu belirtildi.

Esila, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

5,5 yıl sonra kalp nakli olan Elisa’dan acı haber - 1

ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Esila, geçen yıl hastanede yatarken çizdiği resimle organ bağışına dikkat çekmişti.

Esila, resimde kendi kalbini siyah, mezardaki ölünün kalbini ise kırmızı olarak resmetmişti.

Ayrıca resimde kendisini gözyaşları içinde çizen Esila, üzerine yazdığı, “Organlarınızı cennete götürmeyin. Onlara cennette değil burada ihtiyaç var.” ifadeleriyle görenleri duygulandırmıştı.

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