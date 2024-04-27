5,6 büyüklüğünde depremle sarsılan Tokat’ta 349 yapı ağır hasarlı

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan günü büyüklükleri 4 ila 5,6 arasında değişen 4 ayrı deprem meydana geldi.
Panik yaratan sarsıntıların ardından Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçe merkezleri ve köylerde, 28 ekip, ev ve iş yerlerini tek tek gezilerek hasar tespit çalışması yapıldı.
AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, bölgedeki 349 yapıda ağır hasar tespit edildiğini söyledi.
Arslan, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 4 bin binamızda hafif hasar var. Hasar tespiti çalışmaları tamamen bitti.” dedi.
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