5,6 büyüklüğünde depremle sarsılan Tokat’ta 349 yapı ağır hasarlı

Arslan, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 4 bin binamızda hafif hasar var. Hasar tespiti çalışmaları tamamen bitti.” dedi.