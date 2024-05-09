Sokakta tartıştığı kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla dövdü

Pendik'te bir kadın, sokakta sözlü tartışma yaşadığı erkeğin saldırısına uğradı. Kadını saçından tutarak yere düşüren şahıs, yanındaki çocuğa aldırmadan kadına tekme ve yumruklar savurdu.

Sokakta tartıştığı kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla dövdü

Pendik’te kız çocuğuyla beraber yürüyen bir kadın, bir erkek şahıs ile sözlü tartışma yaşadı. Kadının omzundan ittirmesi üzerine öfkelenen erkek şahıs, kadına yumruk attı, ardından saçından tutup yere düşürdü.

Sokakta tartıştığı kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla dövdü - 1

YERE DÜŞEN KADINA TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Yere düşen kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla döven şahsı fark eden çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın, saldırgan şahsın elinden kurtuldu.

Kadının sokak ortasında tekme ve yumruklarla saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerine ilişkin yeni iddia: "Görüntülerin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan trafik polisi"

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerine ilişkin yeni iddia: "Görüntülerin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan trafik polisi"

Çöl tozu Türkiye'yi kaplayacak: Toz taşınımı nedir, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Çöl tozu Türkiye'yi kaplayacak: Toz taşınımı nedir, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Eski çorap fabrikasına Bitcoin baskını

Eski çorap fabrikasına Bitcoin baskını

Ayhan Bora Kaplan soruşturması | Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma

Ayhan Bora Kaplan soruşturması | Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma

Damat aileyi katletti: Öldürüp cesetlerin fotoğraflarını paylaştı

Damat aileyi katletti: Öldürüp cesetlerin fotoğraflarını paylaştı

Üçüncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Üçüncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...