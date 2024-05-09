Sokakta tartıştığı kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla dövdü

Pendik’te kız çocuğuyla beraber yürüyen bir kadın, bir erkek şahıs ile sözlü tartışma yaşadı. Kadının omzundan ittirmesi üzerine öfkelenen erkek şahıs, kadına yumruk attı, ardından saçından tutup yere düşürdü.

YERE DÜŞEN KADINA TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI



Yere düşen kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla döven şahsı fark eden çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın, saldırgan şahsın elinden kurtuldu.



Kadının sokak ortasında tekme ve yumruklarla saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.







