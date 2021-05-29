5 gündür kayıp adamın cansız bedeni, buzdolabında battaniyeye sarılmış olarak bulundu

Balıkesir'de 5 gündür kayıp olan 63 yaşındaki İsmail Özbek, kapağı koli bandıyla kapatılmış buzdolabında, battaniyeye sarılmış halde ölü bulundu.

İHA 29.05.2021 - 17:16 | Son Güncelleme : 29.05.2021 - 17:18

5 gündür kayıp adamın cansız bedeni, buzdolabında battaniyeye sarılmış olarak bulundu

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde kendisinden 5 günden bu yana haber alınamayan kişinin evine kapısı kırılarak girildi. Eve giren görevliler kayıp yaşlı adamın cesedini buzdolabının içinde battaniyeye sarılı olarak buldu.

Olay, Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan İsmail Özbek'den (63) uzun süre haber alamayan apartman sakinleri, kötü kokularında yükselmesinin ardından polis ekiplerine haber verdi.

İddiaya göre, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapı kırılarak girilen daire ekipleri kötü kokunun geldiği yeri bulmak için her yeri didik aramaya başladı.

BUZDOLABININ KAPAĞI KOLİ BANDIYLA KAPATILMIŞ

Son olarak ise kapağı koli bandı ile kapatılan buzdolabına yönelen ekipler, dolabın kapağını açtığında gözlerine inanamadı.

Buzdolabındaki battaniyeye sarılı kişinin cesedi savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlk belirlemelere göre yaşlı adamın eşinden ayrı olduğu, 2 çocuğu bulunduğu oğlu ve kızının ise yurt dışında yaşadığı ileri sürüldü.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü sır ölüm olayın aydınlatılması için geniş çaplı araştırma başlattı.

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