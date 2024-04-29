5 ilde rüşvet operasyonu: 32 gözaltı (Aralarında eski il özel idaresi genel sekreteri ve hakim de var)

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işleyen 32 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 32 kişinin yakalanmasına yönelik Kastamonu merkezli Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 32 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Farklı illerde gözaltına alınan şahıslar, Kastamonu’ya getirildi.

24 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kastamonu’da emniyetteki işlemlerini tamamlanan ve ifadesi alınan 8 şüpheli sorgularının ardından serbest bırakılırken, 24 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında özel idare çalışanlarının yanı sıra, eski hakim A.M. ile eski Kastamonu İl Özel İdaresi genel sekreteri T.Z.K. ve Kastamonu’nun önde gelen iş insanlarının da olduğu öğrenildi.