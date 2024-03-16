5 kişilik cinayet zinciri: Dördüncü kurbanın da kemikleri ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden yakınları 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren Sevgi Demirci ve çocuklarına ulaşamadıklarını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.



Yapılan çalışmaların ardından Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve çocukları 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki Rümeysa Polat'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.



2 KİŞİNİN DAHA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ



Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından Ü.Y. ve Ö.Y. gözaltına alındı. Cinayetleri bildiğini belirten Ö.Y. 2 kişinin daha öldürüldüğünü söyledi.



ERDOĞAN POLAT'IN DA KEMİKLERİ BULUNDU



Ö.Y.'nin sorgusunda Ü.Y.'nin Sevgi Demirci'nin kocası Mücahit Polat ile onun akrabası olan Erdoğan Polat'ı da öldürerek Silivri ve Çatalca'da gömdüğünü bildiğini söyledi.



Ö.Y.'nin ifadesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri Silivri ve Çatalca'da iki farklı bölgede kazı çalışması başlattı. Yaklaşık 10 aydır Silivri’de devam eden çalışmalarda, 1 ay önce kemik parçaları bulundu.



Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık bir aydır devam eden çalışmaların ardından kemik parçalarının Erdoğan Polat'a ait olduğu belirlendi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin