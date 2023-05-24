Sevgi Demirci olayında itiraf geldi: Sevgi Demirci ve iki çocuğunu kim öldürdü?

Ankara'dan İstanbul'a geldikten sonra ortadan kaybolan Sevgi Demirci ve 2 çocucuğunun kaybında flaş bir gelişme yaşandı. Talihsiz kadın ve evlatlarının son görüldüğü yerde üç cesede ulaşıldı. Bu gelişme ardından cinayet itirafı da geldi.

Sevgi Demirci olayında itiraf geldi: Sevgi Demirci ve iki çocuğunu kim öldürdü?

Acılı aile, şüpheli bir şekilde kaybolan Sevgi Demirci ve çocuklarının bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert stüdyosuna katılmıştı. Talihsiz kadının ve evlatları Eren ve Rümeysa'nın son görüldüğü yer enkaz olmuştu. Yıkık betonlar içinde kan donduran detaylar dikkat çekti.

Sevgi Demirci olayında itiraf geldi: Sevgi Demirci ve iki çocuğunu kim öldürdü? - 1

Bu iddialar üzerine Jandarma ekipleri Silivri'de arama çalışması başlattı. Ekipler Silivri Değirmenköy mevkiinde yeşil alanda kazı çalışması yaptı. Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu.

Sevgi Demirci olayında itiraf geldi: Sevgi Demirci ve iki çocuğunu kim öldürdü? - 2

Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Sevgi Demirci'nin son olarak eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul'la görüştüğü iddia ediliyordu. 

İTİRAF GELDİ

Olayda adı geçen Ömer Yurdakul polis sorgusunda itirafta bulundu. Yurdakul, Sevgi Demirci, kızı Rümeysa, oğlu Eren, Erdoğan ve Mücahit'in kuzeni Ünal tarafından öldürüldüğünü söyledi. 

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