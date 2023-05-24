Sevgi Demirci olayında itiraf geldi: Sevgi Demirci ve iki çocuğunu kim öldürdü?

Acılı aile, şüpheli bir şekilde kaybolan Sevgi Demirci ve çocuklarının bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert stüdyosuna katılmıştı. Talihsiz kadının ve evlatları Eren ve Rümeysa'nın son görüldüğü yer enkaz olmuştu. Yıkık betonlar içinde kan donduran detaylar dikkat çekti.

Bu iddialar üzerine Jandarma ekipleri Silivri'de arama çalışması başlattı. Ekipler Silivri Değirmenköy mevkiinde yeşil alanda kazı çalışması yaptı. Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Sevgi Demirci'nin son olarak eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul'la görüştüğü iddia ediliyordu. İTİRAF GELDİ Olayda adı geçen Ömer Yurdakul polis sorgusunda itirafta bulundu. Yurdakul, Sevgi Demirci, kızı Rümeysa, oğlu Eren, Erdoğan ve Mücahit'in kuzeni Ünal tarafından öldürüldüğünü söyledi.