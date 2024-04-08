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5 km arayla yanarak öldüler: 3 kişilik ailenin cinayet zanlısı cezaevinde intihar etti

Mersin'de bir anne ve 11 yaşındaki oğlu, evde yanarak hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yaklaşık yarım saat sonra 5 kilometre mesafede bir otomobil yandı. Araçta ölen kişinin de baba olduğu belirlendi. Aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti.

5 km arayla yanarak öldüler: 3 kişilik ailenin cinayet zanlısı cezaevinde intihar etti

İlemin Mahallesi'nde, 5 Nisan'da Nurgül Kaya (33) ve oğlu Emrullah Kaya'nın (13) çıkan evde hayatını kaybetmesi, baba Neşet Kaya'nın da (40) kırsal mahalleye 4 kilometre uzaklıkta yanmış aracında ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan H.E. (35), Akdeniz ilçesindeki  E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda intihar etti.

H.E'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kıyafetlerini kesip bağlayan zanlının kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.

5 km arayla yanarak öldüler: 3 kişilik ailenin cinayet zanlısı cezaevinde intihar etti - 1 Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya

5 KİLOMETRE ARAYLA YANARAK ÖLDÜLER

Mersin'in Erdemli ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndüren ekipler, yatak odasında Kaya'nın eşi Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış cesetlerini buldu.

Yaklaşık yarım saat sonra ise itfaiyeye, yanan eve 5 kilometre uzaklıkta, İlemin-Erdemli kara yolunda otomobil yangını ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın da kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede, direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

5 km arayla yanarak öldüler: 3 kişilik ailenin cinayet zanlısı cezaevinde intihar etti - 2 Neşet Kaya

Kaya çifti ile oğullarının cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 3 kişi, yakınları tarafından alınarak, İlemen Mahallesi Mezarlığında yan yana defnedildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı mahallede yaşayan H.E. gözaltına alındı. Şüphelinin, girdiği evde anne ile oğlunu eterle bayılttıktan sonra Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp, evi ateşe verdiği belirlendi. H.E.’nin Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı.

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