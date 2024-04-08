5 km arayla yanarak öldüler: 3 kişilik ailenin cinayet zanlısı cezaevinde intihar etti

Kaya çifti ile oğullarının cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 3 kişi, yakınları tarafından alınarak, İlemen Mahallesi Mezarlığında yan yana defnedildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı mahallede yaşayan H.E. gözaltına alındı. Şüphelinin, girdiği evde anne ile oğlunu eterle bayılttıktan sonra Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp, evi ateşe verdiği belirlendi. H.E.’nin Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı.