5 yaşındaki çocuk kaza kurbanı

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı. Ağır yaralanan 5 yaşındaki Eleysa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 yaşındaki çocuk kaza kurbanı
5 yaşındaki çocuk kaza kurbanı - 1

'da otomobilin çarptığı bir çocuk yaşamını yitirdi.

Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalışan anne İ.D. (34) ve kızı Eleysa D.’ye (5), Z.S. (49) idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada, anne ve kız yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne ve kızı, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Eleysa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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