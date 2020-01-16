5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1082. Sokak'ta, annesiyle pazardan dönen 5 yaşındaki Fatmanur Asan, ebeveyninin elini bırakarak yola doğru koşmaya başladı.

Bu sırada sokaktan geçen TIR'ı fark edemeyen çocuk, aracın altında kaldı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazadan sonra TIR sürücüsü gözaltına alındı.



Asan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 500 Evler Mezarlığı gasilhanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri, kazaya karışan TIR çekilene kadar sokakta güvenlik önlemi aldı.