53 ilde uyuşturucu operasyonu: 434 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-9” operasyonlarında; 1 Ton 43 kilogram uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sosyal medya hesabından oeprasyonlar ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 434 zehir tacirinin ve sokak satıcısının yakalandığını belirtti.