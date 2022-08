6 soruda Ünsal Ban olayı (Ünsal Ban kimdir? Hangi soruşturmalar açıldı? Neyle suçlanıyor?)

ÜNSAL BAN KİMDİR?

Ban, Ankara’da 1970 yılında doğdu. İlk, orta ve liseyi Ankara'da tamamlayan Ünsal Ban, 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Lisans, 1996 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans, 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı.

Ban, 2005 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe/Finansman Anabilim Dalında Doçentlik kadrosuna, 2011 yılında da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde profesörlük kadrosuna atandı.



Ünsal Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.Türkiye Ünsal Ban ismini, AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında yeniden duymaya başyladı.

ÜNSAL BAN SORUŞTURMA GEÇİRDİ Mİ?

Ünsal Ban, 2010 yılında üniversite kurmak isteyen Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım'a yardımcı oldu, 7 Eylül 2010 tarihinde kurulan THK Havacılık Vakfı'nda 7 Şubat 2014 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve 2011 yılında THK Üniversitesinin kurulmasından sonra da Rektör olarak 2015 yılına kadar görev aldı.



THK Üniversitesi eski Mütevelli Heyet Başkanı Osman Yıldırım ve eski Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban'ın gerçekleştirdiği usulsüzlüklerin bir internet sitesinde yayınlanan haberde yer alması ve iddiaların suç ihbarı sayılması üzerine harekete geçildi.



Rektörlük görevinden ayrılmasından sonra hakkında THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Osman Yıldırım ve üniversite çalışanlarıyla birlikte THK üniversitesini zarara uğratmaktan dolayı çok sayıda davalar açıldı.

THK ÜNSAL BAN'I NEYLE SUÇLADI?



Türk Hava Kurumu, Ünsal Ban hakkında uzun bir açıklama yaparak, suçlamaları sıralamıştı.Bu suçlamalar şöyle:



- Macun Mahallesinde iller Bankasının üstünde anayola cepheli mülkiyeti Üniversiteye gelir amaçlı THK Başkanlığınca devredilen 11.593 m2 arsayı usulsüz bir şekilde Üniversiteye yüzde 20 den az pay almak suretiyle kat karşılığı inşaata konu ettirmek ve elde edilen 70 daireyi de üçte bir fiyatına bir emlakçıya toptan sattırmak,



- Ünsal Ban talimatlarıyla Mütevelli Heyet Karar Defterine Mütevelli Heyetin bilgisi dışında sonradan eklemeler yaptırmak suretiyle Rektör maaşını 2012 yılında 100 bin TL 'ye çıkarmak suretiyle haksız maaş almak, 2013 ve 2014 yıllarında Üniversitenin tanıtımı ve reklamı adıyla harcama yapmak suretiyle üniversite gelirlerini şirketlere aktarmak ve bunlardan birinde de aynı iş için mükerrer olarak 619 bin 500 TL ödeme yapmak,



- 2012-2014 yılları arasında Üniversite personeli dahi olmayan çalışanların yakını ve akrabası birçok kişiyi çok defa Seyahat Yönergesi'ne aykırı olarak yurtdışı seyahatlere göndererek giderlerini üniversiteden ödetmek, Osman Yıldırım ve Ünsal Ban'ın akraba ve yakınlarını (eş, çocuk, yeğen vb.) sanki Üniversite öğrencisiymiş gibi tüm masrafları Üniversite tarafından karşılanarak Amerika'ya göndermek,



- Pahalı saat ve hediyeler almak, özel olarak kendisinin yazdığı 'Bir Liderin Ekonomi Gündemi 365' adlı kitabı 75 bin 600 TL ye bastırmak ve masraflarını Üniversiteden ödetmek, Üniversite idari yöneticilerine ve çeşitli çalışanlara çeşitli görevler verilmiş göstererek ödemeler yaptırmak, Bazı akademik personeli kendisine özel yardımcı olarak çalıştırmak ve Üniversitede ek ders yapıyor göstererek bunlara ödemeler yaptırmak gibi konular ile Üniversiteyi zarara uğratmak.



Ban, THK sonrasında öğretim üyeliğine devam ederken milletvekili eşiyle boşanma davası üzerine yeniden gündeme geldi. Twiitter'den bazı yüksek rakamlı iddiaları seslendiren Ban, videolar ve mesajlar paylaşacağını ima etti, ardından da eşiyle ilgili bir video sosyal medyada yayıldı. Bu arada boşanma davasına yayın yasağı da getirildi.



EŞİ ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU, ÜNSAL BAN'I NEYLE SUÇLUYOR?



AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, elinde bıçakla Ünsal Ban'la yaşadığı tartışmaya ilişkin ortaya çıkan görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı. Taşkesenlioğlu, "Görüntüler zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesine hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı.



Taşkesenlioğlu yazılı açıklamasında, "Sosyal medyada şahsımı hedef alan mahrem görüntülerle ilgili şu açıklamayı yapmak zaruri olmuştur. Kendi mahrem evimde, başım açık şekilde Ünsal Ban tarafından gizli çekilen görüntülerim kişisel ve aile mahremiyetim hiçe sayılarak milyonlara servis edilmiştir. Son derece çirkin ve gayriahlaki şekilde yayınlanan söz konusu görüntülerle kadına karşı şiddetin en ağır şekline maruz bırakılmış bulunmaktayım. Söz konusu şahsiyetin boşanma sürecinde kendini haklı konuma getirebilmek için olmadık yollara başvurduğu görülürlen, tartışmanın öncesi ve sebebinin ne olduğu bilinmeden bir kurgu üzerinden servis edilen bu görüntüler toplum nezdinden beni küçük düşürüp itibarımı lekelemeyi hedef almıştır" ifadelerini kullandı.



Kesenlioğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:



"Görüntülerde tartışma sırasında Ünsal Ban'ın ailesinin ve çevresinin uzun dönemdir benim ve ailemin adını kullanarak yaptığı usulsüzlüklere gösterdiğim ve artık son noktaya gelen tepkim yaşadığım bu zorlu süreci gözler önüne sermektedir. Farklı bir boyuta çekilen bu görüntüler boşanma sürecinde zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesi ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir.



Diğer taraftan aile mahremiyetini, toplumun en temel değerlerini bile hiçe sayan kınanması gereken bu rezillik maalesef siyasi bir lince dönüştürülmüştür. Günlerdir, ailemle birlikte sistematik olarak iftira kampanyası ile karşı karşıya kaldığımı ve bu iftiraları atan ya da taraf olan herkesle yargı önünde hesaplaşacağımı belirtmek isterim.



Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına ve son derece ahlaksızca oynanan bu kumpasın yargı önünde bir an önce gün yüzüne çıkacağına inancım tamdır. Bu konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatılmıştır."



ÜNSAL BAN ŞU AN NEYLE SUÇLANIYOR?



Ünsal Ban hakkında, eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.



ÜNSAL BAN HAKKINDA AÇILAN DAVALAR NELER?



Sabah Gazetesi, Ban hakkında açılan davaları tam liste olarak sıraladıb İşte dosyalar ve içerikleri:



1. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi 2015/242 E. Konusu: Helikopter İhalesinde yapılan usulsüzlükler

2. Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2010/172 E. Konusu: (İş bu dosya bir çok dosyanın birleşiminden oluşmaktadır. Dosya kapsamındaki tüm konular aşağıda yer almaktadır.)

Macunköy Arazisi ile ilgili yapılan usulsüzlükler -İHA Projesi kapsamında yapılan usulsüzlükler

Buse ve Celal YUMRUKAYA yurt dışı görevlendirmesinde yapılan usulsüzlükler

Mütevelli Heyet Karar Defterinde usulsüzlükler yapılarak Ünsal BAN'ın 100 bin TL maaş almasının sağlanması

5 adet saatin özel kullanım için satın alınarak Üniversite'ye faturalandırılması Dosya YÖK'de incelemededir.

3. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2022/375 E. Konusu: THKÜ Satın Alma Ve İhale Yönetmeliği'ne aykırı işlemler gerçekleştirmek

4. Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/334 E. Konusu: Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde ders saatlerine ilişkin yapılan usulsüz işlemler Dosya YÖK'de incelemededir.

5. Ankara Batı 8. Asliye Ceza Mahkemesi 2021/790 E. Konusu: Berkem Temizlik Ltd. Şti. Firmasına dair gerçekleştirilen usulsüz işlemler Dosya YÖK'de incelemededir.

6. Ankara Batı 4. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/752 E. Konusu: Gülşen CENGİZ YILDIRIM'a THKÜ Seyahat Yönergesi'ne akırı olarak yapılan ödemeler Dosya YÖK'de incelemededir.

7. Ankara Batı 6. Asliye Ceza Mahkemesi 2022/308 E. Konusu: THKÜ Satın Alma Ve İhale Yönetmeliği'ne aykırı olarak güvenlik hizmeti alınmasına yönelik ihalelerde yapılan usulsüzlükler.

8. Ankara Batı 12. Asliye ceza Mahkemesi 2022/118 E. Konusu: Gülşen CENGİZ YILDIRIM'ın ABD ve İzmir'e seyahatlerine ilişkin THKÜ Seyahat Yönergesi'ne aykırı yapılan ödemeler

9. Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi 2022/309 E. Konusu: Haksız olarak ek ders ücretlerine ilişkin yapılan ödemeler

Ünsal Ban hakkındaki hukuk davaları:

1. Ankara Batı 2. İş Mahkemesi 2021/302 E. Konusu: İtirazın İptali Davası ( ABD ve İzmir görevlendirmelerinde Gülşen CENGİZ YILDIRIM'a yapılan usulsüz ödemeler nedeni ile başlatılan icra takibine istinaden.)

2. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/275 E. Konusu: Macunköy Arazisine ilişkin yapılan usulsüzlüklere istinaden açılan alacak davası ile tapu iptali ile tescili talebi

3. Ankara Batı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/162 E. Konusu: İtirazın İptali Davası (Ekonomi Gündemi isimli kitabın basım maliyeti nedeni ile başlatılan icra takibine istinaden.) Durumu: Dosya İstinafta 4. Ankara Batı 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/311 E. Konusu: İtirazın İptali Davası (Ünsal BAN'a yapılan fazla maaş ödemelerine ilişlin başlatılan icra takibine istinaden.)

5. Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/130 Konusu: Tazminat Davası (Seyahat Harcamaları Nedeni İle)

6. Ankara Batı 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/163 E. Konusu: Tazminat Davası (Vaughn College görevlendirmelerinde kişilerin Üniversite'yi zarara uğratıcı şekilde yurt dışına gönderilmeleri nedeni ile)

7. Ankara Batı 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/275 E. Konusu: Tazminat Davası (Reklam Ve Tanıtım Faaliyetlerinin THKÜ zararına olacak şekilde gerçekleştirilmesine istinaden.)

8. Ankara Batı 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/131 E. Konusu: Tazminat Davası (Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde Sağlık Kurumları Yüksek Lisans kapsamında rücu davası)

9. Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/94 E. Konusu: İtirazın İptali Dasvası (ABD ve İzmir görevlendirmelerinde THKÜ Seyahat Yönergesi'ne aykırı ödemeler nedeni ile başlatılan icra takibine istinaden.)