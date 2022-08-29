Ünsal Ban, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

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Hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çerçevesinde gözaltı kararı bulunan Ban'ın deniz yoluyla yurtdışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.



Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı. Ban'ın, her zaman kullandığı aracı bırakarak daha önce kullanmadığı bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de dağlık yolları kullandığı öğrenildi.



Ünsal Ban'ın boşanma aşamasında olduğu eşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e verdiği iddia ediliyor.

Ban hakkında eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Zehra Taşkesenlioğlu'ndan da konuyla ilgili bir açıklama var. Görüntülerinin mahremiyetinin hiçe sayılara milyonlara servis edildiğini söyleyen Taşkesenlioğlu, "Farklı bir boyuta çekilen bu görüntüler boşanma sürecinde zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesi ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir" dedi.

Taşkesenlioğlu, ailesiyle birlikte sistematik bir şekilde iftira kampanyasıyla karşı karşıya kaldığının belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına ve son derece ahlaksızca oynanan bu kumpasın yargı önünde bir an önce gün yüzüne çıkacağına inancım tamdır. Bu konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatılmıştır."

ÜNSAL BAN KİMDİR?

Ünsal Ban, 1970 yılında Ankara'da doğdu. Türk Hava Kurumu'nda (THK) üst kademelerde gören yapan Ünsal Ban, 2019 yılında AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile evlendi. Çiftin boşanma davası sürüyor.

Ünsal Ban, 3 Mart 2011'de kurulan THK Üniversitesi'nin ilk rektörü olmuştu.