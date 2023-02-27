6 yaşında evlendirme skandalı | Davanın ikinci duruşması görüldü

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in yargılandığı dava 31 Mart'a ertelendi. Mahkeme heyeti, sanık İstekli ve baba Gümüşel'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.



6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı davanın ilk duruşmasında yayın yasağı ve duruşmaya gizlilik kararı getirilmişti.

Bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2'inci duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel getirildi. Tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel'i de duruşmaya katıldı.

Duruşmada sanıkların savunma yaptıkları ve kardeşler Muhammet Sıddık Gümüşel, Ayşe Hümeyra Gümüşel ve Fatma Betül Gümüşel'in tanık olarak dinlendiği öğrenildi.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Mart'a erteledi.



Bu arada adliye içinde ve çevresinde güvenlik güçlerince yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.



NE OLMUŞTU?



Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile evlendirildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu.



H.K.G. ifadesinde çocukluğu boyunca hergün cinsel istismara uğradığını ve cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı.



İddia üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame geçen aralık ayında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



İddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün; baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

