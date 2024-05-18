Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi Yeşilkuşak Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı.
Devrilen araç metrelerce savrulduktan sonra ancak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Hayatını kaybettiği belirlenen 18 yaşındaki M.K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı M.A.C.'nin ise hastaneye nakledildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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