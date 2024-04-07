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6 yıl önce firar eden askerin cesedi ormanda bulundu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 2018 yılında birliğinden firar eden uzman çavuşun kemikleri ormanlık alanda bulundu.

6 yıl önce firar eden askerin cesedi ormanda bulundu

'in Kemalpaşa ilçesi Ansızca Mahallesi'ndeki ormanlık arazide keçilerini otlatan bir kişi, jandarma üniforması içinde insan kemikleri görerek jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarmanın yaptığı incelemede yanında tabanca, kimlik ve cep telefonu tespit edilen cesedin 2018 yılında görev yaptığı Ulucak Jandarma Karakolu'ndan firar eden ve izine rastlanamayan uzman çavuş M.F'ye ait olduğu tespit edildi.

6 yıl önce firar eden askerin cesedi ormanda bulundu - 1

Ceset, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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