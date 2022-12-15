62 yaşındaki kadın çöp evde ölü bulundu

Adapazarı ilçesinde bir binanın 5’inci katında yaşayan ve bir süredir haber alınamayan 62 yaşındaki Zehra Akcan, evinde ölü bulundu.

Çöplüğe dönüşen evde yaşamını yitiren Akcan’ın cansız bedeni, polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi merkezine kaldırıldı.

Zehra Akcan’ın kesin ölüm sebebi, yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

ÇÖP EV TEMİZLENMEYE BAŞLADI

Kadının cansız bedeninin evden çıkartılmasının ardından çöp ev, belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.

Yaklaşık bir kamyon çöpün çıktığı evde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Olay ile alakalı inceleme devam ediyor.