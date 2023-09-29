636 yıl hapse çarptırılan istismar sanığı öğretmen yeniden hakim karşısında

DOSYALAR BİRLEŞTİ



Dosyanın gönderildiği Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi, 12 çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçundan verilen mahkumiyet hükmünü bozdu.



Bölge Adliye Mahkemesi 6’ncı Ceza Dairesi’nin kararı, “Hükmü etkileyecek nitelikteki hukuka aykırılıklar ve delil yetersizliği nedeniyle” bozuldu.



6 çocuk yönünden rapor eksikliğinden bozulan karar ile yeniden yargılanmaya başlayan Köksar’ın davası, Yargıtay'dan dönen 12 çocuğun dosyasıyla birlikte görülmeye başlandı.



SANIK YENİDEN HAKİM KARŞISINDA



Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya sanık Mahmut Aydın Köksar SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.



Duruşmaya çok sayıda mağdur çocuğun anne ve babası katıldı.



Duruşmada savunma yapan sanık Aydın, aleyhi hususları kabul etmediğini belirterek, avukatlarının tahliye talebine katıldığını söyledi.



Duruşmada, tüm aileler ortak beyanlarında, sanık Köksar’a yönelik şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi.



Mahkeme heyeti, eksik raporların giderilmesi ve sanık Mahmut Aydın Köksar'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.