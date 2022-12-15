6'lı masa Saraçhane'de buluştu

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 2 yıl 7 ay ve 15 günlük hapis ile siyasi yasak kararının ardından 6'lı masa liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Saraçhane'de bir araya geldi.

İMAMOĞLU: TÜRKİYE YOL AYRIMINDADIR

Saraçhane'de düzenlenen programda ilk konuşmayı yapan İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, "Onlar sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden alıp, hapsetmek için mahkemeden karar çıkarttılar. Üstelik, baktılar mahkemenin hakimi istedikleri gibi karar vermeyecek, onu sürüp, başka bir hakim getirerek karar çıkarttılar. Allah aşkına, bu ülkeyi yönetenlerin ey vatandaşlarım sizinle ne dertleri var? Sizinle alıp veremedikleri ne var'' diyerek sözlerine başladı.



Mahkemenin kararı üzerinden iktidarı da eleştiren İmamoğlu, "Bunlar milletin iradelerine karşı alerjisi olan insanlar alerjisi. Milli irade kendilerinden yana karar verirse hiç sorun yok, ama başka türlü bir karar çıkarsa başka türlü şekillenirse bütün arızalar başlıyor. Milli iradeyi geçersiz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama yapsınlar nafile" dedi.



İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye tam da bu yönüyle yol ayrımındadır. Milli egemenliği kayıtsız şartsız kabul edenlerle milli iradeyle alerjisi olanların arasında yol ayrımındayız. Eşitlik ve adaletin sağlanıp korunmasını istiyorsanız, başka yolumuz yok. Milli egemenliği kayıtsız şartsız kabul edenlerin yanında duracağız. 16 milyon İstanbullu, 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız. Adres burası 6'lı Masa, 6 liderin bulunduğu masadır"



KILIÇDAROĞLU'NDAN 11 MADDELİK AÇIKLAMA



İmamoğlu'ndan sonra söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 madde halinde düşüncelerini paylaştı.



Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü;



"1- Mevlana der ki adalet kutup yıldızı gibidir. Söz veriyorum adalet ya gelecek.



2- Adaleti dağıtan kişi hukukun üstünlüğü yani yargıç ve vicdani kanaatine göre karar vermek zorundadır.



3. Adaleti dağıtacak kişi kralın sofrasına, sultanın sofrasına, sarayın sofrasına asla oturmayacak, sofraya oturan alimin verdiği fetvadır yanlıştır ve doğru olmaz.



4. Milli irade. 1921-24 anayasanın birinci maddesi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin iradesine bugün darbe vurulmuştur. 16 milyon iradesine bir yargıç aracılığı ile darbe vurulmuştur.



5. Adalet bugün yaşadığımız ülkede, adalet temel Türkiye sorununa dönüşmüştür. Sokakta herhangi vatandaşa sorun, emin olun büyük kısmı bu ülkede adalet yoktur diyecek. Ama bizler 6'lı Masa olarak adalet konusunda kararlıyız, mutlaka getireceğiz.



6. Yargıyı itibarsızlaştıranlar var. Ağacın kurdu kendi içindedir. Asla unutmayın. Uyuşturucu baronlarına ses çıkarmazlar, parti teşkilatından gelenleri hakim, savcılık koltuğuna oturturlar, çetelerle yan yana gezerler. Bu tabloyu da değiştireceğiz. Adalet ağacının içindeki kurtları tek tek temizleyeceğiz.



7. Güzel bir atasözümüz var, zulmün artsın ki tez zeval bulasın der. Öteden beri bu ülkede zulüm var. Milletvekillerimiz, gazeteciler tutuklandı. İstanbul İl Başkanımız siyasi yasak kapsamına alındı. Bu tablo zulmün arttığı tablodur, bu da yakında zeval bulacaklar demektir ve onları göndereceğiz.



8. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında verilen karar asla ve asla kabul edilemez. Toplumun vicdanını yaralamıştır. Ekrem Başkan hakkında verilen karar bize 1 milimlik dahi geri adım attırmayacaktır. Kararlıkla başkanın arkasında duracağız.



9. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenleri göndereceğiz. Milli iradeye darbe yapanları göndereceğiz, hiç endişe etmeyin 6'lı Masa kararları bu ülkeye huzuru, bereketi ve adaleti getireceğiz.



10. Bu bir 100 metre koşusu değil, maratondur ve sonuna geldik. 6 ay sonra maraton bitecek, yeni ve güzel bir Türkiye'yi göreceksiniz.



11. Asla başınızı öne eğmeyin. Önümüzde 6 ay kaldı, geliyoruz. Siz de haykırın; iktidar, iktidar, iktidar. İktidar olacağız."



BABACAN: HUKUKSUZLUĞU REDDEDİYORUM



DEVA lideri Ali Babacan da "Biliyorum çok öfkelisiniz, hepimiz çok öfkeliyiz. Olanları kabul etmiyorum. Bu haksızlığı, hukuksuzluğu reddediyorum. Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Birkaç evvel Canan hanıma yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. İktidarın seçimi kaybettiği belediyelere atadığı kayyumlarla rövanş almasını reddediyorum." sözleriyle karara tepki göterdi.



UYSAL: BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİM



DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bir büyük üzüntü içerisindeyim. Bir büyük hüzün içerisindeyim. Milletim için, üzüntü içerisindeyim. Bu büyük devlet için üzüntü içerisindeyim. Gençlerim adına büyük üzüntü içerisindeyim. Evlatların geleceğini göremeyen annelerin, babaların adına üzüntü içerisindeyim." açıklamasında bulundu.



KARAMOLLAOĞLU KATILMADI



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, programa katılamayacağını duyurdu. Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane’de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum. Orada bulunan herkese canıgönülden selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU'NA 2 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar dün açıklanmıştı.



Mahkeme hakimi, sanığın "hakaret" suçunu "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyeleri)" işlediğini belirterek, bu nedenle İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar vermişti.



Mahkeme, verilen cezada indirim uygulamasına yer olmadığına hükmetmişti.



İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASI KARARI NE ANLAMA GELİYOR?



Peki verilen ceza ne anlama geliyor, İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi? Öncelikle kararın kesinleşmesi için istinaf mahkemesi ve Yargıtay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.



Karar bu şekilde onaylanırsa İmamoğlu için siyasi yasak gündeme gelecek.



Konuyla ilgili avukat Dr. Rezan Epözdemir NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. TCK'nın 53. maddesinde "belirli haklardan yoksun bırakma" şeklinde bir güvenlik tedbiri uygulaması olduğunu söyleyen Epözdemir, "Fail kim olursa olsun hapis cezası varsa bir güvenlik tedbiri var. Para cezası verilseydi ya da hükmün açıklanması geri bırakılsaydı bu durumda belirli hakları yoksun bırakmaya yönelik tedbir söz konusu olmayacaktı. Bir gün bile hapis cezası olsa hapis cezası süreci belirli hakları bırakmaktan yoksun bırakılıyor. Mahkeme, benim de beklemediğim bir şekilde alt sınırdan uzaklaşmış. Bu hapis cezasının doğal sonucu belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaktır" dedi.