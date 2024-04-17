7 ilde DAEŞ operasyonu: 20 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DAEŞ terör örgütüne yönelik İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Bozdoğan-26" adı verilen operasyonlarda toplam 20 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
7️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-26” operasyonlarında 2️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2024
Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla… pic.twitter.com/HefOIDKeAn
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