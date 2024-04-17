7 ilde DAEŞ operasyonu: 20 gözaltı

7️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-26” operasyonlarında 2️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗



Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla… pic.twitter.com/HefOIDKeAn