7 ilde DAEŞ operasyonu: 20 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-26" operasyonlarında 20 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

7 ilde DAEŞ operasyonu: 20 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütüne yönelik İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Bozdoğan-26" adı verilen operasyonlarda toplam 20 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

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