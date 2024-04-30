Yeni müfredata görüş nasıl bırakılır? (gorusoneri.meb.gov.tr adresi)

Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, kamuoyunun görüşüne sunuldu. Peki, yeni müfredata görüş nasıl bırakılır?

Yeni müfredata görüş nasıl bırakılır? (gorusoneri.meb.gov.tr adresi)

Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait " Yüzyılı Maarif Modeli" yeni taslağı, "https://gorusoneri..gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

GÖRÜŞ VE ÖNERİ BIRAKMAK İÇİN TIKLAYIN

Yeni müfredata görüş nasıl bırakılır? (gorusoneri.meb.gov.tr adresi) - 1

GÖRÜŞ NASIL BİLDİRİLECEK?

Vatandaşlar, e-Devlet aracılığıyla kimlik doğrulaması, kimlik numarası, ad soyad, aracılığıyla görüş ve öneri bildirilebilecek.

Bir haftalık askı sürecinin ardından " Yüzyılı Maarif Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak.

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