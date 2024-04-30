Yeni müfredata görüş nasıl bırakılır? (gorusoneri.meb.gov.tr adresi)

Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri. meb .gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

GÖRÜŞ NASIL BİLDİRİLECEK?

Vatandaşlar, e-Devlet aracılığıyla kimlik doğrulaması, kimlik numarası, ad soyad, aracılığıyla görüş ve öneri bildirilebilecek.

Bir haftalık askı sürecinin ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak.