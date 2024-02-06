7 yaşındaki çocuk seyir halindeki otomobilin açılan kapısından düştü

Bartın'da, 7 yaşındaki bir çocuk seyir halindeki otomobilin açılan arka kapısından yola düştü. Çocuk, yara almadan kurtulurken, düşme anları anları kamerayla kaydedildi.

7 yaşındaki çocuk seyir halindeki otomobilin açılan kapısından düştü

-Ankara yolunun Çatmaca Kavşağı mevkisinde Bartın istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin arka koltuğunda oturan , bir anda kapının açılmasıyla yere düştü.

Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup araçtan indikten sonra düşen çocuğun yanına koştu.

Olayda çocuk yara almazken, sürücü çocuğu kucağına alıp otomobile tekrar bindirdikten sonra yoluna devam etti.

Olay anı başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi.

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