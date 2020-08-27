70 yaşındaki Ayşe Köse'nin başına gelmeyen kalmadı: Ağrılarına çözüm arıyor

İlacının satışı yasaklandı, dayanılmaz ağrıları ile baş başa kaldı...

70 yaşındaki Ayşe Köse, 4 yıl önce yüzünü yıkadığı sırada başının sol bölgesine şiddetli bir ağrı girdi.



Doktorlar tarafından ağrının diş ağrısı olduğu düşünülerek Köse'nin sağlam dişi çekildi.



Ancak daha sonra ağrının dişten kaynaklı olmadığı görüldü.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde yapılan incelemede Köse’nin dayanılmaz ağrılarının nedeninin, nadir görülen ‘Trigeminal Nevralji’ olduğu anlaşıldı.

Bir tür kası rahatsızlığı olan bu hastalığın tam olarak tedavisi mümkün değil.



Köse bu kez de tanının ardından ilaç tedavisine başladı. Ancak bir süre sonra ilacının uyuşturucu ilaçlardan sayıldığı için satışının yasaklandığını öğrendi.



Ağrıları ile baş başa kalan Köse yardım çağrısında bulundu.

Ayşe Köse, ağrılarının dinmediğini belirterek, “Yüzümü yıkarken ellerimi titretti, ağzımda ağrı başladı. Yemek falan yiyemedim. Doktora gittim. Doktorda sağlam dişimi çekti. Dişimi niye çektin dedim. Sağlam dişim benim çenem ağrıyor dedim. Ondan sonra üniversite hastanesine gittim. Orada da o ilacı yazdılar. O ilacı 3 sene kullandım. Bir sene oluyor bu ilacı kestiler. Ona benzeyen bir ilaç yazıyorlar, bu da ağrılarımı durdurmuyor. Uyuşturucu etkisi olduğu için ilacın satışı yasaklanmış. O ilaç bana iyi geliyordu, 2-3 gün uyuşturuyordu. Bu ona benzeyen ilaçtan 2 tane içiyorum yine fayda etmiyor. Ağrısından duramıyorum. Bu duruma bir el atsınlar bu ilacı versinler ya da başka bir çare bulsunlar” dedi.



Öte yandan söz konusu ilacın yeşil reçete ile satıldığı, hastanın raporu ve yeşil reçetesiyle bu ilacı eczanelerimizden temin edebildiği öğrenildi.