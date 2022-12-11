Bursa'da İnegöl-Tahtaköprü yolu üzeri kırsal Hamamlı Mahallesi mevkiinde yol uygulamasında 700 kilo kaçak sakatat ele geçirildi.

Araç sürücüsü Sadettin A. gözaltına alınırken 700 kilo kaçak sakatatın, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden alınıp, Bursa'nın Yıldırım ilçesine getirildiği öğrenildi.

Sakatatlar, İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde gömülerek imha edildi.

Hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılan sürücü Sadettin A., adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.