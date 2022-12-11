700 kilo kaçak sakatat ele geçirildi

İnegöl'de yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta 700 kilo kaçak sakatat ele geçirildi. Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken sakatatlar imha edildi.

700 kilo kaçak sakatat ele geçirildi

'da İnegöl-Tahtaköprü yolu üzeri kırsal Hamamlı Mahallesi mevkiinde yol uygulamasında 700 kilo kaçak sakatat ele geçirildi. 

Araç sürücüsü Sadettin A. gözaltına alınırken 700 kilo kaçak sakatatın, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden alınıp, Bursa'nın Yıldırım ilçesine getirildiği öğrenildi.

700 kilo kaçak sakatat ele geçirildi - 1

Sakatatlar, İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde gömülerek imha edildi.

Hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılan sürücü Sadettin A., adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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