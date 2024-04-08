71 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara Mercek-16 operasyonu: 959 şüpheliye işlem

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılarına yönelik Mercek-16 operasyonlarının gerçekleştirildiğini açıkladı.
4 gündür süren operasyonlarda 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silah ele geçirildi.
Yerlikaya, operasyonlar sonucu 959 şüpheliye işlem yapıldığını da belirtti.
"DEVAM EDECEK"
Yerlikaya, paylaşımında "Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek!" ifadelerini kullandı.
7️⃣1️⃣ ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4⃣ gündür devam eden “MERCEK-16” operasyonları düzenlendi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 8, 2024
Operasyonlar sonucu:
📌6⃣6️⃣1️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
📌3️⃣5️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
📌4️⃣0️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
📌1️⃣7️⃣6️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği… pic.twitter.com/QrYs7U736v
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