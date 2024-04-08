71 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara Mercek-16 operasyonu: 959 şüpheliye işlem

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılarına yönelik Mercek-16 operasyonlarının gerçekleştirildiğini açıkladı.



4 gündür süren operasyonlarda 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silah ele geçirildi.



Yerlikaya, operasyonlar sonucu 959 şüpheliye işlem yapıldığını da belirtti.

"DEVAM EDECEK"



Yerlikaya, paylaşımında "Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek!" ifadelerini kullandı.