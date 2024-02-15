74. Berlin Film Festivali başladı

Festivalde bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim, potansiyel pazarlar oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin gelişmesi gibi sebeplerle sinema sektöründe önemli hale gelen ortak yapım ve proje imkanları görüşülecek.



Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren, yabancı film yapımcılarına uzun metraj film, belgesel ve televizyon dizileri için Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan "Yabancı Film Yapım Desteği" de uluslararası film yapımcılarına anlatılacak.

YARIŞACAK FİLMLER

Almanya'nın başkenti Berlin'de 15-25 Şubat tarihlerinde 10 gün sürecek olan festivalin programı tanıtıldı. 74. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 20 film, Altın Ayı ödülü için yarışacak. Ana Yarışmada toplam 30 ülkeden, 20 filmin yarışacağı festivalin ödül töreni 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek. İşte Altın Ayı ödülü için yarışacak 20 film...