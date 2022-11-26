8 kişinin öldüğü afetin raporu yayınladı: Dereye kontrolsüz hafriyat dökülmüş

Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde 18 Haziran 2019'da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin kaybolduğu faciada rapor ortaya çıktı.

KONTROLSÜZ HAFRİYAT DÖKÜMÜ AFETİ TETİKLEMİŞ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi'nce oluşturulan akademik ve uzman ekip tarafından ilçedeki sel afetine ilişkin 'Teknik İnceleme Raporu' hazırlandı.

Sayıştay’ın yayımladığı kapsamlı 'Taşkın Risk Raporu' içinde de yer verilen teknik raporda; bölgede dere yatağına kontrolsüz döküldüğü saptanan hafriyat, taşkına neden olan faktörler arasında gösterildi. Yaklaşık 3 yılda tamamlanan raporda, "Dere yatağına kontrolsüz şekilde dökülen hafriyat taşkına sebep olan faktörler arasında gösterilmiştir. Benzer şekilde özellikle Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleşen taşkın afetlerini tetikleyen sebepler arasında dere yataklarına kontrolsüz hafriyat dökümü önemli yer tutmaktadır" denildi.

"HEYELANIN ARKASINDA BİRİKTİRDİĞİ SU PATLADI"

KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hakan Ersoy, raporun sonuçlarının çok net ve açık olduğunu ifade edip "Meydana gelen afetin esas sebebi heyelanın arkasında biriktirdiği suyun patlaması ve büyük bir debiyle aşağıya doğru hareket etmesi" dedi.

Dere yataklarına yapılan müdahaleler dere yatakları kısmen hafriyat malzemeleriyle doldurulması, kesitinin değiştirilmesi gibi etkenlerde burada katalizör etkisi yaptığını söyleyen Ersoy, bu durumun taşkının şiddetini arttırdığını dile getirdi.

"DOĞA BİZDEN GÜÇLÜ, YIKIP GEÇECEKTİR"

Derelere yapılan müdahalelerin afetlere neden olduğunu vurgulayan Ersoy, "Hepimiz biliyoruz ki özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bu doğa kaynaklı afetler aslında doğa olayları taşkın heyelan sürekli oluyor" dedi.

Bunun en önemlisi etkisinin dere yataklarına yapılan müdahaleler olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Dere yatağı bir yerden gitmez. Dereler sürekli yaşayan bir varlıktır. Biz bu yaşayan varlığa hiç onu dikkate almadan müdahale eder, yatağını değiştirir, dar kesitlere sokar ya da bu bölgelere imar verirsek bunları yaşamaya devam edeceğiz"

NE OLMUŞTU?

Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde 18 Haziran 2019'da şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açmıştı. Heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek taşırmıştı.

Sele kapılan 10 kişi kaybolmuş, 4 kişi ise yaralı kurtarılmıştı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri, mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesini sağlamıştı.

Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp Mahmut Köseoğlu (39) ile Cengiz Cevahir'in (16) cenazeleri bulunamadı. Sel felaketinde Çamlıktepe'de 9 bina yıkılırken, tahliye edilen aralarında 4 katlı ilkokul- ortaokulun da yer aldığı 13 bina da iş makineleriyle yıkım sağlandı.