81 ilde eş zamanlı kaçak ve sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar sürüyor.

Son olarak sahte ve kaçak içki ticareti yapan kişilere yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonun ayrıntılarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla verdi.

Açıklamaya göre; 15 bin litre etil alkol ve 188 bin litre kaçak/sahte içkiye el konuldu. Operasyonlarda ayrıca 6 bin 100 litre kaçak/sahte alkollü içki, 1300 boş şişe, 7 bin 700 bandrol, 2100 alkol aroması ve 8 bin 700 etiket ele geçirildi.

12 adet kaçak alkollü içki imalathanesinin de deşifre edildiği operasyonlar kapsamında 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyona emniyet ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri de katıldı. Yapılan değerlendirmede 35 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiği belirtiliyor.