81 kişiye mezar olan Gökkuşağı Apartmanı için soruşturma tamamlandı: Binanın inşasında özensiz işçilik tespit edildi

ÖZENSİZ İŞÇİLİK TESPİT EDİLDİ



Yapının enkazını inceleyen bilirkişi heyetinin raporuna da yer verilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:



Bilirkişi incelemesinde, apartmanın enkaz alanında görülen beton kalıntılarında, gözenekli yapı ve hava kabarcıklarının olduğu, kolonlarda sıkılaştırma işleminin yapılmadığı, kolon betonu tabanında kereste yongalarının (parça) betona yapışmış vaziyette olduğu, bu gözlemler neticesinde binanın inşasında kullanılan betonların gerekli kriterleri taşımadığı ve demir donatısı başta olmak üzere bina inşasında özensiz işçilik sergilendiği tespit edilmiştir.”



30’UNCU SANİYEDE YERLE BİR OLDU



İddianamede, binada ölenlerin yakınları ve enkazından kurtulanların ifadelerine de yer verildi. İfadelerde, etrafındaki binaların yıkılmamasına rağmen Gökkuşağı Apartmanı’nın depremin ilk 30 saniyesinde yerle bir olduğu belirtildi.



Birbirlerini suçlar nitelikte savunmaları iddianamede yer alan sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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