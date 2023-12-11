81 kişiye mezar olan Gökkuşağı Apartmanı için soruşturma tamamlandı: Binanın inşasında özensiz işçilik tespit edildi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ilk sarsıntının 30’uncu saniyesinde yıkılan Gökkuşağı Apartmanı’na ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmada 6’sı tutuklu 7 sanık hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, 81 kişi mezar olan apartmanın yapımındaki özensiz işçiliğe dikkat çekildi.

81 kişiye mezar olan Gökkuşağı Apartmanı için soruşturma tamamlandı: Binanın inşasında özensiz işçilik tespit edildi
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Kaderci müteahhit için istenen ceza belli oldu | Sorun zeminde değil binada

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’da 6 Şubat’taki ilk depremde 81 kişinin yaşamını yitirdiği Gökkuşağı Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin 6’sı tutuklu biri firari 7 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’ndeki 10 katlı apartmanın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması ve 81 kişinin ölmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosun tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Tutuklu sanıklar müteahhit S.A. ile ortağı H.D, yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A, kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C, şantiye şefi T.V.Ö, inşaat mühendisi C.A. ile firari statik proje müellifi M.Z. hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis talep edilen iddianame, Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 2013-2015’te inşa edilen binanın, projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) esaslarına yeterince uyulmadığı anlatıldı.

81 kişiye mezar olan Gökkuşağı Apartmanı için soruşturma tamamlandı: Binanın inşasında özensiz işçilik tespit edildi - 1 Antakya’daki Gökkuşağı Apartmanı ilk sarsıntının 30’uncu saniyesinde yıkıldı

ÖZENSİZ İŞÇİLİK TESPİT EDİLDİ

Yapının enkazını inceleyen bilirkişi heyetinin raporuna da yer verilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

Bilirkişi incelemesinde, apartmanın enkaz alanında görülen beton kalıntılarında, gözenekli yapı ve hava kabarcıklarının olduğu, kolonlarda sıkılaştırma işleminin yapılmadığı, kolon betonu tabanında kereste yongalarının (parça) betona yapışmış vaziyette olduğu, bu gözlemler neticesinde binanın inşasında kullanılan betonların gerekli kriterleri taşımadığı ve demir donatısı başta olmak üzere bina inşasında özensiz işçilik sergilendiği tespit edilmiştir.”

30’UNCU SANİYEDE YERLE BİR OLDU

İddianamede, binada ölenlerin yakınları ve enkazından kurtulanların ifadelerine de yer verildi. İfadelerde, etrafındaki binaların yıkılmamasına rağmen Gökkuşağı Apartmanı’nın depremin ilk 30 saniyesinde yerle bir olduğu belirtildi.

Birbirlerini suçlar nitelikte savunmaları iddianamede yer alan sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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