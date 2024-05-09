Başıboş köpek kazaya neden oldu

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan kara yolu Sultanşehir Bulvarı’nda meydana geldi.
Araç sürücüsü M.K., seyir halinde ilerlediği esnada başıboş köpeği fark etti. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan M.K., direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeride geçip araca çarparak takla attı.
Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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