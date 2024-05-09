Atölye kiralayıp, kaçak elektrikle Bitcoin üreten şüpheli yakalandı

Çorum’da kullanılmayan tekstil atölyesini kiralayıp, kaçak elektrik çekerek sanal ortamda Bitcoin üretimi yapan S.A. (29), gözaltına alındı.

Atölye kiralayıp, kaçak elektrikle Bitcoin üreten şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A.’nın uzun süredir kullanılmayan tekstil atölyesini 6 ay önce kiralayıp, içerisine yerleştirdiği cihazla sanal ortamda ürettiğini tespit etti.

Ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası düzenledi.

Yapılan aramalarda, bir tanesi 10 bin dolar olan 16 adet Bitcoin üreten cihaz ve buna bağlı internet bağlantı sistemi ele geçirildi.

Ayrıca, S.A.’nın kaçak elektrik çekerek cihazları çalıştırdığı tespit edildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan S.A.’nın elektronik sistemi belli aralıklarla tek başına kurduğu öğrenildi.

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