2024 Ramazan ayının son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, arefe günü oruç tutulup tutulmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, 9 Nisan'da oruç tutulacak mı? sorusunun yanıtı...



AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?



Arefe günü, Ramazan ayının son gününe denk geldiği ve ramazan ayının içine dahil olduğu için bugünde oruç tutulması faziletli kılınmıştır.



Diyanet'in açıklamasına göre, "Oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında bayram günleri gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.) iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki, birisi Ramazan Bayramının birinci günü, diğeri Kurban Bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67 [1990-1991, 1993]" deniyor.



9 NİSAN'DA ORUÇ TUTULACAK MI?



Ramazan Bayramı'nın arefe günü, 9 Nisan Salı tarihinde idrak edilecek.



9 Nisan günü bu yılın son iftarı yapılacak.

