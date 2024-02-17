9. Üsküdar Kitap Fuarı yazar-okur buluşmalarına ev sahipliği yapıyor

9. kez düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı hız kesmeden devam ediyor. Abdurrahman Dilipak, Serkan Bayram, Osman Sungur Yeken, Mesut Hakkı Caşın, İsmail Kara ve Yavuz Yiğit'in de aralarında bulunduğu birçok yazarın konuk olduğu fuarın ilk günü Sedat Anar konseriyle son buldu. Münazara Hitabet Derneği Kurucu Başkanı Yavuz Yiğit, Boğaziçi Salonu'nda "Öz Güvenli Genç Olmak" başlıklı konuşma yaparak, sosyal medyanın yeni nesil üzerindeki beklenti ve baskının gençlere etkisini anlattı.

Yiğit, sosyal medyadaki olumsuz etkileşimle nasıl başa çıkılması gerektiğine değinerek, "Sizin öz güveninizi yıkan şey sizi siz olmaktan çıkaran şeydir. Öz güvenli genç olmak meselesi biraz da eyvallahınızın olmamasıdır. Sandalyenin kenarına oturmayın. O sandalyeye güçlü bir şekilde oturun. Kim olduğunuzu bilin." dedi.