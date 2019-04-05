Bursa Karacabey'de arkadaşları ile birlikte evlerinin bulunduğu apartmanda oyun oynayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yücel Öç, henüz belirlenemeyen nedenle 5'nci kattan merdiven boşluğuna düştü.
Beton zemine düşen Yusuf, ağır yaralandı. Çocukların haber vermesi üzerine, merdiven boşluğuna inen Yusuf'un ailesi, kanlar içindeki oğulları için hemen sağlık ekiplerini çağırdı.
Yusuf, gelen sağlık ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Yusuf Öç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
9 yaşındaki Yusuf merdiven boşluğuna düşerek öldü
DHATürkiye
Bursa'nın Karacabey ilçesinde apartmanda oyun oynarken 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen Yusuf Öç yaşamını yitirdi.
Bursa Karacabey'de arkadaşları ile birlikte evlerinin bulunduğu apartmanda oyun oynayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yücel Öç, henüz belirlenemeyen nedenle 5'nci kattan merdiven boşluğuna düştü.