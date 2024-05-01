90 yaşındaki adam yangın kurbanı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 90 yaşındaki Ali Çalı yaşamını yitirdi.

90 yaşındaki adam yangın kurbanı
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'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Karacalar Mahallesi'nde Ali Çalı'nın (90) yalnız yaşadığı evden yükselen dumanı gören komşuları, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Dumandan etkilenen Çalı, evden çıkarılarak Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Çalı, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının, elektrik tesisatından çıktığı belirlendi.

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