90 yaşındaki adam yangın kurbanı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Karacalar Mahallesi'nde Ali Çalı'nın (90) yalnız yaşadığı evden yükselen dumanı gören komşuları, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.



Dumandan etkilenen Çalı, evden çıkarılarak Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Çalı, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.



Alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının, elektrik tesisatından çıktığı belirlendi.