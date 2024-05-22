Taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı yakalandı: Devamlı müşterisi çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi'nde taksici Yunus Yüksel'i (30), 20 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçan şüpheli Talha Sevinç (19), Yenişehir ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli Sevinç'in ilçe merkezinde bulunan taksi durağına giderek konaklamak için pansiyon sorduğu ve durumdan şüphelenen taksicilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandığı öğrenildi. Jandarma merkezine götürülen şüpheli Talha Sevinç'in işlemleri sürüyor.

BABASININ TAKSİSİNDE ÇALIŞIYORMUŞ



Kübra Yüksel, yoğun bakımdaki eşiyle doktorların izniyle kısa süre konuştuğunu söyledi. Üniversite mezunu olan eşinin babasına ait takside çalıştığını belirten Kübra Yüksel, "Eşim, ailesine bağlı bir kişi. Görev yaptığı sırada beni sürekli arayıp nerelere gittiğini söylerdi. Dün aramayınca merak ettim. Bu kez ben telefon açtım. Kendisine ulaşamadım. Telefonu sürekli kapalıydı. Daha sonra aracının takip sistemine baktığımda, Çepni Mahallesi'nde ormanlık alanda park ettiğini gördüm. Endişelendim. Bu sırada Yunus'u bir çoban, aracın içinde yaralı görmüş. Haber verilmesi sonucu kocam hastaneye kaldırıldı. Bilgi alınca ben de hastaneye gittim. Şu anda, yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Kendisiyle kısa süre konuştuğumda bana, 'Taksime devamlı binen bir müşterim tarafından bıçaklandım. Bir anda saldırdı. Hiçbir şey yapamadım' dedi. Onun için dua ediyorum" diye konuştu.