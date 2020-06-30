926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı. Atama sonuçlarına, bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı 30.06.2020 - 12:43 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 12:48

926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
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