97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 97. Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu

GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ



Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.



At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.



Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.



İlk ikramiye 2 bin lira

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.



İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.



İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.



Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından galiplere verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.





5 MİLYON KAZANDIRACAK



Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 5 milyon lira ödül kazandıracak.



Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 5 milyon lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 2 milyon, üçüncüye 1 milyon, dördüncüye 500 bin, beşinciye de 250 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 8 milyon 750 bin lira olacak.



Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7 milyon 848 bin lira gelir elde edecek. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 9 milyon 285 bin 500 liraya ulaşacak. GAZİ KOŞUSU'NA KAYIT YAPTIRAN SAFKANLAR



Türkiye Jokey Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen Türk yarışçılığının en büyük koşusu, 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak. Bu yılki birincilik ikramiyesinin 5 milyon lira olarak belirlendiği yarışta, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları mücadele edecek.



97. Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran 22'si asil ve 4'ü yedek olmak üzere 26 safkan şöyle:



Asil: Altınsima, Anadolu Koparan, Bright Fire, Cosmic Kid, Dagmar, Head Vorker, Lord of Pelennor, Native Power, Poyri, Qualizto, Raks Star, Samurai Kajiki, Sound of Summer, The Raptor, Turdemirkır, Urfa Aslanı, Wild Danger, Chaika, Çakalın Kızı, General Briella, Horror, Moonlight Fairy



Yedek: Veni Vici, Masterclassman, Sellyboy, Azmin Zaferi