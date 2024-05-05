Gaz sıkışması kaynaklı patlama: 1 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, mutfaktaki gaz sıkışması kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu 62 yaşındaki ev sahibi  Duran Yıldız yaralandı.

Gaz sıkışması kaynaklı patlama: 1 yaralı

Olay, 'ın Erbaa ilçesi Kuruçay Mahallesi’nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Duran Yıldız’a ait evin mutfağında gaz sıkışması kaynaklı patlama meydana geldi. Sesi duyan çevredekiler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan Yıldız, yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da meşaleli doğum günü kutlaması: Çekiciyle caddeyi kapadılar

Gaziosmanpaşa'da meşaleli doğum günü kutlaması: Çekiciyle caddeyi kapadılar

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Depreme küs yakalandılar: 5 gün enkaz başında beklediği nişanlısıyla tedavisi bitince evlendi

Depreme küs yakalandılar: 5 gün enkaz başında beklediği nişanlısıyla tedavisi bitince evlendi

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...