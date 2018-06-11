AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Avusturya'nın cami kapatma kararına değinen Çelik, "Gelinen noktada, Avusturya Başbakanı İslam düşmanlığının, ırkçılığın temsilcisi haline gelmiştir" dedi.
Çelik, "Herhangi bir camide yanlış buldukları bir olay varsa, bu kolaylıkla diyalog yoluyla çözülebilir" diye konuştu.
Yunanistan'ın darbeci askerlerle ilgili yaklaşımına yönelik değerlendirmeler de bulunan AB Bakanı Çelik şunları söyledi:
"Darbecileri himaye eden bir ülke haline gelmiştir Yunanistan. Bu adamlar milletimize karşı devletimize karşı silah çekmiş Türkiye'nin düşmanlarıdır."