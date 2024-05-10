Ehliyet sınavında kopyaya 5 tutuklama

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında dışarıdan yardım alınarak sınav kazanıldığını belirledi.



Ekipler, sürücü belgesi sınavlarına girenlere gizli kamera ve kulaklık düzeneği yerleştirip, kopya çektirerek sınav kazandıranları tespit etti.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.