Ehliyet sınavında kopyaya 5 tutuklama

Mersin’de ehliyet sınavlarında adaylara gizli kamera ve kulaklık düzeneğiyle dışarıdan kopya veren 5 kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ehliyet sınavında kopyaya 5 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sınavlarında dışarıdan yardım alınarak sınav kazanıldığını belirledi.

Ekipler, sürücü belgesi sınavlarına girenlere gizli kamera ve kulaklık düzeneği yerleştirip, kopya çektirerek sınav kazandıranları tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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