Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (10 Mayıs tarihli son depremler)

Türkiye'nin birçok farklı bölgesinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde gün içerisinde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Akıllarına ilk olarak "deprem" ihtimali gelen vatandaşlar, 10 Mayıs tarihli verileri inceliyor.

AKDENİZ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 2.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.