Kırmızı bültenle aranan Rus, Antalya’da yakalandı

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Rusya uyruklu gaspçı, Antalya’da yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde sahte sürücü belgesi çıktı.

Kırmızı bültenle aranan Rus, Antalya’da yakalandı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu şüpheli, 'da yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipleri düzenlediği operasyonda, hakkında gasp suçlarından Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle aranan I.M. yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Rusya adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

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